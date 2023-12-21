俄總理訪京晤華領導人 互表支持

【本報綜合報道】俄羅斯總理米舒斯京周二至昨日訪華，他昨日早上在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面。習近平表示，中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展之路，願同俄方以明年中俄建交75周年為新起點，不斷放大兩國高水準政治關係的正面效應，雙方要充分發揮政治互信、經濟互補等，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

貿易額提前達標 願落實共識 習近平指出，今年以來他與俄羅斯總統普京兩度會晤，中俄政府、立法機構、政黨、地方進行密切交往，各領域務實合作健康穩定發展。今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現兩國領導人共同制訂的年貿易額2,000億美元（約1.56萬億港元）目標，展現兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益所做的戰略選擇。

米舒斯京表示，中俄領導人今年兩度會晤體現雙方致力於深化全面戰略協作夥伴關係的堅定意願，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識。雙方周二成功舉行俄中總理第28次定期會晤，俄方對於兩國雙邊務實合作穩健成長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作。米舒斯京就甘肅地震轉達俄羅斯的慰問，俄方願根據中方需要提供救援援助。

較早前，中國國務院總理李強周二下午在人民大會堂，與米舒斯京共同主持中俄總理第28次定期會晤。雙方一致認為，當前中俄兩國都致力於發展振興，雙方要進一步提升中俄關係發展的內生動力，拓展雙邊貿易往來及農業合作，為對方企業赴本國投資創造更好營商環境，共同維護兩國能源安全，加強互聯互通，增進人員交流和地方合作，保障產業鏈供應鏈安全穩定。