以方願商停火一周換40人質

赫爾佐格

【本報綜合報道】以色列傳媒周二報道，以色列提出願意在加薩地帶停火至少一周，換取回教激進組織哈馬斯釋放約40名人質。以色列官方尚未證實消息，但總統赫爾佐格同日在一場大使聚會上也表明，準備好再次在加薩人道停火。

哈馬斯要求結束戰爭 卡塔爾首相穆罕默德、以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞和美國中央情報局局長伯恩斯，周一在波蘭開會談討論新停火協議。以色列傳媒引述消息報道，巴尼亞透過卡塔爾向哈馬斯轉達關於釋放人質新協議的提議。以色列願意臨時停火，釋放涉及更嚴重襲擊控罪的巴勒斯坦囚犯，他們大多年事已高或身患重病。以色列則要求哈馬斯釋放婦女、60歲以上男子以及患有危疾、嚴重受傷和需要緊急治療的人質。

穆罕默德會上轉達，哈馬斯對重啟談判的條件是結束戰爭。巴尼亞則回應，當哈馬斯放下武器，交出所有涉及突襲人士，戰爭才會結束。以色列高級官員指，以色列會上要求卡塔爾向哈馬斯施壓，迫使其重返談判桌。英國傳媒引述消息指，在波蘭的會談氣氛積極，不過預計不會很快達成協議。哈馬斯周二發表聲明，強調拒絕在以色列持續的種族滅絕戰爭下，展開任何形式交換戰俘談判，但對任何有助於結束侵略和開放邊境口岸，為巴勒斯坦人民帶來援助和提供救濟的倡議持開放態度。