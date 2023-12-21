涉助伊朗軍購 美制裁14公司個人

【本報綜合報道】美國司法部、國土安全部和財政部周二宣布制裁14間公司和個人，涉嫌協助伊朗革命衞隊航空航天部隊自給自足聖戰組織（IRGC ASF SSJO），採購數十萬美元的美國和外國原產部件發展無人機。

包括香港企業及華公民 美國財政部外國資產控制辦公室指控，阿爾達卡尼（Hossein Hatefi Ardakani）管理橫跨中東和東亞的跨國採購網絡，為IRGC ASF SSJO採購伺服電動機、慣性導航設備和其他應用於無人機物品。阿爾達卡尼利用其伊朗公司直接與IRGC ASF SSJO簽訂合約，並透過設在馬來西亞、香港和其他司法管轄區的空殼公司協調從外國採購。其中一家制裁港企名為Dirac Technology HK Limited，另外兩家是Integrated Scientific Microwave Technology SDN BHD和Arta Wave SDN BHD，均以香港及馬來西亞為基地，其餘制裁企業來自伊朗和印尼。

美國司法部同日公布起訴書，指控阿爾達卡尼和中國公民林敬鶴（Lin Jinghe，音譯）為IRGC ASF SSJO非法採購，並向伊朗非法出口美國軍民兩用敏感技術。美國財政部負責反恐和金融情報的副部長納爾遜（Brian E. Nelson）指摘，伊朗非法生產致命無人機，並向其在中東的恐怖主義代理人和俄羅斯擴散，繼續加劇緊張局勢，延長衝突並破壞穩定。