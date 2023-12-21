也門叛軍揚言每半日攻船

美防長與逾20國會議 研護紅海航行 近日紅海發生10多艘商船遇襲，正於巴林訪問的美國國防部長奧斯汀周二與英國國防大臣夏博思以及其他約20個國家的防長舉行視像會議，研商啟動「繁榮守護行動」並討論紅海安全情勢。也門叛軍青年運動則揚言，會持續攻擊通過曼德海峽的船隻，可能每12小時就發動一次海軍行動。

「繁榮守護行動」是在區域內既有的多國海軍行動聯盟基礎上，新成立的特遣小組，目前有美、英、法、意大利、荷蘭、西班牙、挪威、加拿大、巴林等共10個國家參與。在既有的多國海軍行動聯盟框架下，英國海、空軍自2011年起透過執行巡防任務在波斯灣與印度洋維持常態部署。今年11月下旬，英國派遣鑽石號，加入蘭開斯特號巡防艦、3艘獵雷艦等已在區域內的船艦行列。如今鑽石號將進一步參與繁榮守護行動。

英國國防部指，「繁榮守護行動」目前的國際編制包括已在紅海南部活動的美軍3艘驅逐艦、一艘法國軍艦。現階段的行動重點，為打擊在國際水域從事非法活動的非國家行為者，以維護航行自由與安全、確保國際貿易航道暢通。

逾10船運公司已停止駛經 獲伊朗支持的青年運動近日數度攻擊商船，並動用彈道導彈與無人機。有鑑於安全情勢惡劣，已有超過10間國際船運公司宣布暫停駛經紅海。鑽石號上周六曾以艦上海毒蛇導彈擊落一架可疑的攻擊無人機。

在美國宣布啟動「繁榮守護者行動」多國安全倡議保護紅海地區的商船之後，青年運動發言人阿卜杜勒-薩拉姆（Mohammed Abdel-Salam）表示，由美國牽頭的聯盟目的是在沒有任何理由之下，保護以色列以及軍事化紅海，這不會阻止到也門繼續支持加薩的合法行動，青年運動的攻勢不是要展示武力或挑戰任何人，任何尋求擴大以巴衝突的人都必須承擔後果。

阿卜杜勒-薩拉姆透露，阿曼已就保護曼德海峽的船運展開斡旋，但他同時警告，青年運動的海軍行動正如火如荼地進行，也許每12小時就會有行動。本報綜合報道