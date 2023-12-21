尹錫悅改組內閣 提名趙兌烈任外長

趙兌烈

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅改組內閣，周二提名國家安保室室長趙太庸擔任國家情報院院長，提名前常駐聯合國代表趙兌烈為外交部長。趙兌烈翌日表示，韓中關係重要性不亞於韓美同盟關係，他將努力尋找韓中和韓美關係和諧發展的方案。

趙兌烈曾任駐聯合國代表 總統室秘書室長金大棋在首爾龍山總統府召開記者會，趙太庸發表提名感言，預告在履新後將力爭把國家情報院打造成全球頂級情報機構。趙兌烈則表示，世界秩序因中美戰略競爭、烏克蘭戰爭等動搖，他將竭力提升南韓外交地位，為奠定國家安保和繁榮的基礎貢獻力量。

總統室另決定在國家安保室新設負責經濟安全事務的第三次長職位，強調供應鏈問題重要性日趨凸顯。今後國家安保室第一、二、三次長分別負責外交、國防、經濟安全事務。至於國家安保室室長人選正由總統室進一步物色，趙太庸將繼續履行室長職責。

爭取韓中日峰會盡早成行 趙兌烈周三前往人事聽證會籌備工作組辦公室時指出，中方也似乎了解韓中關係難免受到中美戰略競爭帶來的影響。基於這一共識，他將尋找韓中關係順利發展的方案，並爭取韓中日峰會早日成行。在北韓問題上，他指當前難以推進無核化或重啟對話。面對嚴峻的現實，他將先把外交重點放在加強對朝威懾力上，同時謀求對話與協商之路。

趙太庸