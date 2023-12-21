查獻金回扣避嫌 日法相退二階派

小泉龍司

【本報綜合報道】日本執政自民黨涉嫌收受政治獻金回扣，當地傳媒引述消息報道，除最大派系「清和政策研究會」（俗稱「安倍派」）外，「志帥會」（俗稱「二階派」）多名議員也未向派系上繳全部收益。法務大臣小泉龍司昨向所屬二階派提交脫離派系通知，外界估計是為避嫌。

派系涉違反《政治資金規正法》 安倍派、二階派涉嫌在接收議員上繳政治集資宴會收益後，向議員退還超出集資目標金錢，藉此瞞報收益，東京地方檢察廳特別搜查部以違反《政治資金規正法》為由調查。繼《產經新聞》報道有安倍派議員只上繳相應額度，相當於侵吞多出款項後，日本放送協會昨日引述相關人士透露，二階派也存在同樣情況，代表自民黨瞞報收入總額可能更高。

特搜部周二突擊搜查安倍派、二階派事務所後，小泉龍司在昨日提交脫離二階派通知，二階派計劃接受。身為法務大臣，小泉有權指示檢事總長進行調查，可能會在特搜部調查過程中引起誤會。首相岸田文雄周二表明二階派大臣將繼續留任，小泉龍司則表示會就自己與二階派的關係，作出及時且適當的決定。

岸田文雄