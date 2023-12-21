美情報機構稱華會加強干預大選

【本報綜合報道】美媒周一引述情報機構報告指，中國政府在美國去年中期選舉擴大影響當地政治的力度，官員預測美國明年總統選舉將比去年更激烈，中國和俄羅斯都可能試圖開展重大行動，正了解中方是否準備針對明年選舉，進一步加強相關干預活動。

圖影響投票 描繪美為混亂國家 美國國家情報總監海恩斯上周一解密有關去年選舉的外國威脅的報告，由美國情報機構共同評估分析。報告稱，中國當局默許影響去年美國幾場選戰的操作，包括反對紐約州一名曾支持1989年天安門廣場抗議的國會議員候選人。報告又稱，中方企圖影響投票結果，其宣傳活動將美國描繪成混亂、無效率和缺乏代表性的國家，但中國領導人未授權採取全面行動，擔心一旦曝光後果難測。

報告認為，中國在美國去年選舉的干預活動，比2020年總統選舉期間更顯著，因不認為現屆政府會像當時所擔憂般嚴厲報復。美國國家安全局局長兼網絡司令部司令保羅‧中曾根（Paul Nakasone）受訪指，自美國去年選舉以來，中國一直在試驗用人工智能傳播假訊息，其團隊正分析中方會加大選舉干預力度抑或改變策略。