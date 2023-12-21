第14修正案 目的防南方聯盟官員再任公職

【本報綜合報道】美國科羅拉多州最高法院褫奪前總統特朗普參加該州明年總統初選的資格，法官引用的憲法第14修正案源於南北戰爭之後，其中第3條規定叛亂者不得擔任公職，目的在於防止加入南方聯盟的聯邦官員再度出任公職。在美國現代史上，第14修正案極少在法院判決中引用，援引第14修正案向類似特朗普的前任國家元首提告的訴訟更是前所未見。

第14修正案共有5項條款，涵蓋公民權利、平等保護、公職任命等，其中第3條列明「任何人，凡是曾經以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身份，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為，或給予國家的敵人以協助或方便者，均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員。但國會可由參議院與眾議院各以三分之二的多數表決，撤銷該項限制」。

丹佛法院裁國會暴動符合叛亂 今次案件緣於道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」於今年9月代表6名選民入稟，指出根據憲法第14修正案第3條，特朗普有關國會暴動的行為令他失去參選資格。丹佛地方法院於11月裁定國會暴動符合「叛亂」的定義，特朗普則透過煽動來參與叛亂，但主審法官當時指出第14修正案第3條對是否涵蓋總統或前總統的描述不清晰，要求州務卿把特朗普列入該州總統初選選票。

州最高法院本月較早前同意重新審視下級法院裁決，而考量重點在於國會暴動是否構成叛亂；若成立，特朗普有否參與；以及「總統」在第14修正案下是否屬於「美國官員」。