科州最高院指煽暴 總統初選踢走特朗普

援引內戰憲法 不影響其他州資格 美國科羅拉多州最高法院法官周二以4票對3票裁定，前總統特朗普煽動及參與2021年1月6日國會山莊暴動，根據憲法第14修正案第3條的叛亂條款，他無資格參加該州明年3月5日的總統選舉初選。這是首次有美國法院因特朗普涉及煽動國會山莊暴動而裁定他沒有資格競逐總統，亦是首次有法院根據內戰時期的憲法條款取消總統參選人資格。科羅拉多州的裁決不會影響特朗普在其他州份的參選資格，而特朗普陣營將向聯邦最高法院上訴。

不斷要求彭斯勿履憲法責任 科羅拉多州最高法院法官指，憲法第14修正案第3條「出任公職期間參與叛亂」的條款涵蓋總統和已宣誓就任總統的人，但特朗普一方主張的是第3條「取消所有違反誓言的叛亂分子參選資格，最有權勢的人除外；禁止違反誓言的人擔任任何州和聯邦職位，除了國內最高公職」，上述兩種結果都與第3條的簡單語言和歷史不一致。

法官續指，特朗普不只煽動叛亂，甚至在國會山莊被佔領期間仍繼續支持叛亂，不斷要求時任副總統彭斯不要履行憲法責任，又致電參議員游說他們停止點算選舉人票，這些行為構成了公開、自願和直接參與叛亂。

判決書指，上述證據證實特朗普參與叛亂，他在數月間直接而明確地勸說支持者遊行到國會山莊，這是無可爭議地公開和自願的。法院亦駁回特朗普的言論自由主張，指出他於2021年1月6日的演講不受憲法第1修正案保護。根據《選舉法》，州務卿把特朗普列為總統初選候選人將是一種錯誤行為，因此州務卿不得把特朗普的名字列入2024年總統初選，也不得計算任何投給他的補簽票。

裁決遭暫緩至明年1•4生效 特朗普競選團隊發言人發聲明指，科羅拉多州最高法院做出一項完全有缺陷的決定，團隊將迅速向聯邦最高法院提出上訴，同時請求暫緩執行這一極不民主的決定。團隊完全相信聯邦最高法院會迅速作出有利特朗普陣營的裁決，並結束非美國式的訴訟。科羅拉多州最高法院同意暫緩裁決生效至明年1月4日、即該州印刷總統初選選票最後限期之前一日，待特朗普一方上訴。本報綜合報道

科州最高法院指，特朗普煽動及參與國會山莊暴動。 科羅拉多州法院裁定特朗普無資格參加該州明年的總統初選。 彭斯