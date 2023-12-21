外牆剝落砸電動車 車主獲賠近2萬

【本報綜合報道】上海市寶山區一幢住宅樓宇上周六出現外牆石屎剝落，砸中地面一輛電動車和充電樁，附近居民擔心有安全隱患。內媒周一報道，車主獲保險公司賠償1.8萬元（人民幣‧下同，約1.96萬港元），他認為物業公司對小區建築沒有盡到定期檢查和維修保養的職責，正向物業公司索賠。

車尾箱門尾翼車頂損壞 車主賀先生表示，被砸壞的電動車價值36萬元（約39.3萬港元），他將車輛停放在馨良苑52號樓西側附近的共享充電車位。詎料愛車被石屎砸中，車尾箱門和尾翼嚴重損壞，車頂也有凹陷。事前他準備到樓下為車輛充電，幸好遲了10分鐘，否則後果不堪設想。事發後，物業派人剷除該居民樓鬆動牆皮，並報請業委會、居委會，將全面派查小區樓宇外牆整體情況。

關於外牆石屎剝落原因，賀先生表示剝落的位置是大樓外牆的保溫層，但材質不僅是泡沫，還有石灰水泥等。物業公司工作人員表示，事發當天有大風藍色預警，已與賀先生協商好處理方案。