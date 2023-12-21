老漢成植物人 被棄兩女拒贍養獲准

【本報綜合報道】台灣新竹市一名男子年少時誤墮歧途，與妻子誕下兩女後未盡養育責任，年老後變成植物人卻無人照顧，政府尋求他的兩名女兒接手處理。台媒周一報道，兩女以一生未曾見過父親為由，向法院申請免除撫養生父義務，終獲新竹地方法院准許。

常進出監獄 染毒癮愛滋 判決書指，61歲陳姓男子在17歲染上毒癮，更在未成年時犯擄人勒索罪名頻繁進出監獄。他與任姓女子結婚後生下兩女，但妻子亦長期在監獄服刑，遂將兩女丟給親戚照顧，此後音信全無。他不但沒有正當工作，也未能戒除毒癮，甚至在8、9年前感染愛滋。陳男近日酒醉倒地，送院急救後成為植物人，院方交由新竹市政府協助安置。

他的兩名女兒表示，陳男過去拋棄子女時，從未有過絲毫顧念，以至於成為她們成長過程中最難以直視的黑暗面，他有違人父應盡之責，如今市政府通知她們應盡照顧陳男的撫養責任，顯得失去公平。法院審理案情後，指民法雖有規定「直系血親相互應負扶養義務」，但如果直系血親曾故意虐待、重大侮辱或其他家庭暴力等情節重大者，則不適用於此。