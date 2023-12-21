廣西非法代孕可揀代母 助辦假證 公院醫生操刀

內地傳媒周一報道，廣西一間非法代孕公司允許客戶面試代母，分娩手術能夠由公立醫院醫生親自操刀，幫助辦理出生證明，甚至能決定嬰兒的出生性別，全套服務收費達88萬元（人民幣‧下同，約96.8萬港元）。南寧市青秀區衞生和計劃生育監督所周二表示，將約談該公司法人，並交由公安機關調查。

96.8萬元全包 能自定性別 廣西星回健康管理諮詢有限公司負責人黃璐介紹，該公司提供「第三代試管」技術，能夠讓客戶決定嬰兒的性別，保證其身體健康。她又指，由於公司業務遍布全國，可以幫助客戶在全國範圍內預約心儀的醫生。客戶可以要求代母的身高、長相、學歷，如果需要還能提供泰國、越南的代母。

為免代母爭奪嬰兒的歸屬權，黃璐稱會與她們簽訂協議，確保對方不能探視或爭取嬰兒的監護權，不得與孩子獲得任何親子關係。黃璐補充，如果客戶想帶代母到公立醫院進行分娩，公司可幫助買通醫生為新生兒辦理出生醫學證明，亦可加6萬元（約6.6萬港元）到泰國等地分娩。

事後有人向政府舉報該公司提供非法代孕，南寧市市場監督管理局工作人員表示，會將接到的證據盡快按程序交辦給相關部門處理，下一步將配合公安機關取證調查，如情況屬實，將吊銷星回公司營業執照。廣西衞健等部門已經介入調查。本報綜合報道