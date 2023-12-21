大陸與尼加拉瓜 建戰略夥伴關係

【本報綜合報道】中國和尼加拉瓜昨日發布建立戰略夥伴關係的聯合聲明，雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。尼方堅定奉行一個中國原則，重申堅決反對「台灣獨立」，不與台灣進行任何形式的官方往來，並支持中方在涉港、涉疆、涉藏等問題上的立場。

復交兩年加強合作 中尼兩國肯定復交兩年來在政治互信、各領域務實團結合作及多邊協作等方面取得積極進展，認為新形勢下雙邊關係的戰略性不斷提升，一致決定提升關係。雙方認為，此舉符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利促進兩國共同發展和繁榮。雙方將保持高層交往與對話勢頭，不斷加強戰略協作，增進兩國各部門、各層級交流與合作。

中方支持尼加拉瓜平穩推進重大國內政治議程，堅決反對外部勢力干涉尼加拉瓜內政；亦支持有實力的企業赴尼開展投資合作，參與當地基礎設施建設，積極研究尼方提出的相關融資項目。尼方願進一步改善並持續優化營商環境，為華企投資經營提供政策支持和便利。

雙方同意加強在和平與安全領域交流合作，積極開展人員往來、技術培訓，以及擴大人文交流等。