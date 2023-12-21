台列5準則 查里長赴陸

41人獲無償招待 或涉干預選舉 距離台灣總統及立委選舉不足一個月，台北市41名里長日前被控接受款待赴陸旅遊，回台從事宣傳支持特定候選人等行為。台灣最高檢察署前天公布，針對村里長赴陸無償接受招待是否涉及違法認定標準一事，經邀集相關單位開會後達成5項共識。

最高檢在新聞稿提到，署方周一已邀請中央選舉委員會、法務部、警政署、調查局、廉政署、移民署、刑事警察局等單位代表，同時聯同全台一、二審檢察長共同召開會議，交換如何強化明年選舉查察工作及偵查實務問題意見。

經商議後，多個單位就違法認定標準達成共識，分別是釐清陸方接待之機關（構）、層級、職稱；台灣地區發起人、招攬人、聯絡人及參加人是否具有參選或輔選身份；台灣地區參與上揭赴陸旅遊所繳交之費用有無退回或依其行程與市價不相當者；村里長等赴陸旅遊收受金錢或不正當利益，主觀上是否有與選舉相關之認知；村里長赴陸參訪或接受招待時間與選舉之緊密性。

受理境外介入選舉案共93宗 截至周日為止，選舉檢察機關受理境外介入選舉案件共93宗，涉及198人。新聞稿提醒，根據台灣法例，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託或資助有下列行為，分別是公開演講或署名推薦候選人、為候選人站台或亮相造勢、召開記者會、印發、張貼宣傳品或豎立標語、看板，利用網絡或其他媒體為宣傳，違者最高處5年有期徒刑，得併科1,000萬元（新台幣‧下同，約250萬港元）罰金。另外，台灣地區人民或團體非經許可，不得與大陸地區黨務、行政或涉及對台政治工作之政治性機關團體，為任何形式之合作，違者可處50萬元（約12.5萬港元）罰鍰。

國台辦批評民進黨倒行逆施 在大陸，國台辦發言人朱鳳蓮前天提到陸方最近接到台灣民眾及各界人士反映，對方赴陸正常交流及參訪時，遭到台灣民進黨當局相關機構盤問、恐嚇及阻撓。她批評民進黨當局製造肅殺氛圍引發台灣民眾不滿，倒行逆施亦不得人心，並強調兩岸交流大勢不可阻擋，沒有哪個寒冬可阻擋春天到來，人民力量終將破除兩岸交流前進道路上人為阻礙。

被問及對於台北市多名里長因赴陸交流而遭檢調約談有何看法時，國民黨副總統候選人趙少康昨天表示，里長不會因為赴陸獲請吃一兩頓飯就會被統戰，又指民進黨許多政治人物過往曾經赴陸，需對民主制度有信心。本報綜合報道

台灣選舉臨近，圖為台北市貌。 朱鳳蓮