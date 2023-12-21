青海沙湧淤泥掩村 13人失蹤

【本報綜合報道】甘肅省臨夏州積石山縣地震造成甘肅及青海兩省嚴重傷亡。其中青海海東市民和縣中川鄉金田村受這次地震影響，發生了沙湧，幹渠斷裂，36戶177名村民的房屋被地底下湧出的淤泥摧毀，3戶共13人失蹤，當中包括一名孕婦。

沙湧發生地點位於金田村一片樺樹林裏，地勢較低，該處還是當地兩姓家族的土葬地點。失蹤者家屬劉力表示，周一晚上他最後一次聯絡妹妹，但電話打不通。後來他從抱着孩子逃出來的妹夫口中得知，妹妹和母親、外婆、外婆母親4人沒逃出來，被突如其來的泥土掩埋。至周二晚，淤泥至少覆蓋了3幢民居，部分房屋只露出屋頂；淤泥高3、4米，佔地面積約1,000平方米，有當地居民對平地發生泥石流感到奇怪。

地殼震動致液化沙層湧出 中國地震台網中心高級工程師韓顏顏解釋，地震發生後，由於地殼震動，地下深處的含水沙土會產生強烈液化的現象。這種液化的沙層會沿着一定的通道受擠壓，直湧到地面，形成沙湧現象。周二傍晚開始，當地氣溫下降到-3℃，晚間最低氣溫更可能達到-12℃。但當地救援工作仍在進行。截至當晚8時，現場至少救出兩名被困者，惜劉力的家人仍未找到。