衞星圖顯示 積石山縣屋塌路毀

【本報綜合報道】甘肅省臨夏州積石山縣周一6.2級地震的災情受到關注，國家航天局對地觀測與數據中心周二在其官方平台公布積石山縣災區地震前後衞星圖，災區部分房屋被掩埋、道路被震毀的情況直觀可見。內媒昨日報道，甘肅及青海震區已全部恢復供電，通往兩省地震重災區的農村公路亦全部搶通。

甘肅青海復供電 災區食物充足 交通運輸部目前繼續保持II級應急響應，地震發生後選派8名專家趕赴震區支援，組織協調中交集團等單位組建500多人的應急搶通隊伍待命，同時開闢應急綠色通道、免收應急救援車輛通行費。截至周二晚7時，甘肅和青海震區的所有高速公路、國省幹線通行暢通，通往重災區的農村公路全部搶通，救災人員、物資、車輛可順利抵達災區。該部門下一步會盡快組織開展橋樑、隧道等重要交通基礎設施的檢測監測、安全檢查，防範發生次生災害；並做好應對地震搶險救災物資、民生物資運輸保障工作。

據國家糧食和物資儲備局及中糧集團監測，地震災區米麵油供應充足，市場價格平穩。當局先後組織中央救災物資蘭州儲備庫等4座儲備倉庫，緊急調運11.15萬件中央救災物資，支持甘肅、青海做好災民臨時安置和生活救助工作。國家電網亦指，截至周二晚7時半經電力工作人員搶險，甘肅震區兩條受損的35千伏線路及15條10千伏線路已恢復送電。