甘肅青海災後重建 撥款3.9億

地震增至134死980傷 救援基本結束 甘肅臨夏州積石山縣周一發生黎克特制6.2級地震，截至昨天與青海兩省合共錄得134人死亡，980人受傷，13人失聯。甘肅地震新聞會昨天宣布，當地地震救援工作已基本結束，將聚焦救治傷員及安置災民。除了國家發改委撥出2.5億元（人民幣‧下同，約2.8億港元），中央組織部亦向甘肅及青海劃撥一億元（約1.12億港元），用於支持抗震救災及災後重建工作。

甘肅省應急管理廳昨天總結，積石山地震造成全省113人死亡，782人受傷，近1.5萬間房屋倒塌，超過20萬間房屋受損，影響逾3.7萬戶約14.5萬名居民。西部戰區、甘肅省軍區、武警甘肅總隊、省消防救援總隊、省森林消防總隊、省級應急救援隊伍、社會應急救援力量事後出動4,500多人及820多輛車輛趕到災區，展開全覆蓋及無盲區搜救行動。省州縣共派出19支共667人醫療救助隊伍、99輛救護車展開檢傷分類及轉運救治工作，其中傷者獲移送臨夏州、積石山縣人民醫院、中醫院、婦幼保健院及鄉鎮衞生院等醫院接受治療。

甘肅安置8.7萬人 開通運輸幹線 截至昨天，甘肅不斷轉移安置災民，已臨時避險轉移安置超過兩萬戶約8.7萬人。與此同時，全省亦緊急調撥12.8萬件帳篷、棉被、帳篷燈、摺疊床及防潮墊等應急救災物資，亦組織調配饅頭、即食麵等食品及生活物資，確保災民有衣穿、有飯吃、不受凍。

除了照顧災民，甘肅省交通運輸廳提到，當地前晚已啟動公路交通抗震搶險救災二級應急響應，成功打通全數通往災區高速公路及國省幹線公路，包括通往災區特別是震央道路，救災車輛完全能夠順利抵達，同時搶修24條受損嚴重農村公路。

青海省應急管理廳同日證實，地震造成海東市21人死亡，198人受傷，13人失蹤。面對兩省迎來天災，國家發改委前天公布向甘肅及青海兩省下達災後應急恢復重建中央預算內投資，支持災區基礎設施及公共服務設施應急恢復建設，下一步會做好災區能源保供及救災物資調配等工作。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清同日也率領國務院工作組，趕赴甘肅及青海災區指導抗震救災工作。

另外，中央組織部亦從代中央管理黨費中，向甘肅及青海劃撥資金，主要用於慰問在抗震救災前線基層黨員、幹部及群眾，因受災嚴重而遇到生活困難黨員、群眾，以及補助修繕因災受損基層黨員教育設施。本報綜合報道