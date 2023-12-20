夏威夷出發 挑戰120天內划船赴澳 美漢護洋籌款意志高

美國科羅拉多州博爾德縣一名男子計劃今日開始獨自划船橫渡太平洋之旅，並挑戰健力士世界紀錄，希望在120天內從夏威夷划船到逾8,000公里外的澳洲，此舉不但旨在激勵人們克服逆境的勇氣，更為保護海洋和解決塑膠污染危機籌集資金。

冀打破健力士紀錄 36歲的斯坦伯格（Tez Steinberg）曾於2020年從加州蒙特雷，獨自划船到夏威夷瓦胡島，為期71天，並成功籌集逾7萬美元（約54.6萬港元），又在旅程期間為科學家收集海洋微塑膠數據。他指海洋的塑膠垃圾數量令人震驚且不能忘懷，最終促使他決心為保護海洋出力，再次挑戰橫渡大海。他今次希望透過打破世界紀錄吸引媒體關注，獲得更多人支持，眾籌更多資金，計劃未來在全球污染最嚴重的河流建造屏障，阻擋塑膠流入和污染海洋。

斯坦伯格人生路並非一帆風順，大學期間開始憂鬱，原本做有氧運動後已好轉，卻在2016年經歷喪父之痛，去年7月又突發心肌梗塞，種種挫折也未打擊他對生活的熱情和勇氣。他坦言對即將開始的挑戰感到害怕，但會堅持出航，形容人生挫折如同海浪般，每個人的生活都有一個海洋需要跨越，希望自己能成為人們跨越困難的榜樣。本報綜合報道

即便經歷過種種挫折，斯坦伯格仍對生活充滿熱情。 斯坦伯格希望通過今次挑戰激勵人們，並為保護海洋籌資。 斯坦伯格