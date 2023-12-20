兩岸國際

日擬交兩法案 加強糧食安全

日本傳媒昨日報道，當地政府正就向2024年例行國會提交兩項新法案展開協調。當中包括在糧食危機時緊急要求農戶和企業擴大生產與進口，以及對引入先進技術提高生產率的智能農業提供支援的法案，以加強糧食安全。此外，還將修改《糧食‧農業‧農村基本法》等多部法律，以穩定供應糧食和強化農業基礎。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc