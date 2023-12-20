日擬交兩法案 加強糧食安全

日本傳媒昨日報道，當地政府正就向2024年例行國會提交兩項新法案展開協調。當中包括在糧食危機時緊急要求農戶和企業擴大生產與進口，以及對引入先進技術提高生產率的智能農業提供支援的法案，以加強糧食安全。此外，還將修改《糧食‧農業‧農村基本法》等多部法律，以穩定供應糧食和強化農業基礎。（綜合報道）