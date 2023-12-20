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星洲野生動物黑商升近5倍
新加坡關愛動物研究協會近日發表報告，指當地非法兜售的野生動物案件激增，賣家也從兩年前66個激增至今年387個，飆升近5倍。根據當地法例，任何人有意飼養野生動物，都須先獲得國家公園局批准；牴觸野生動物法令者，最高可以被判罰款一萬坡元（約5.8萬港元）或監禁6個月，或兩者兼施。（綜合報道）
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