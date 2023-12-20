普京交文件 自薦參加明年大選
【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周一到聯邦中央選舉委員會，提交以自薦方式參加明年總統選舉的相關文件。
統一俄羅斯黨同意支持
克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，普京向聯邦中央選舉委員會提交以獨立候選人身份參加選舉的文件。上周六，普京召集的選民倡議小組舉行會議，逾750人與會者表決一致贊成他以自薦方式參加選舉。翌日，統一俄羅斯黨在莫斯科召開第21次代表大會，與會者一致同意支持普京參加選舉。普京本月8日在克里姆林宮一場活動上和與會者對話時表示，他曾經在不同時期有不同的想法，但是到了作出決定的時候，將競選總統。
根據俄聯邦總統選舉法，總統候選人可以政黨提名和自薦兩種方式參選。政黨在各自代表大會上推舉候選人。獨立候選人必須召集一個不少於500人的倡議小組，並收集來自40個或更多地區至少30萬名支持者簽名。獨立候選人收集的簽名將遞呈聯邦中央選舉委員會，該委員會在收到簽名10天內完成簽名認證工作，並決定是否登記該獨立候選人為總統候選人。
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