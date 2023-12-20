普京交文件 自薦參加明年大選

統一俄羅斯黨同意支持

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，普京向聯邦中央選舉委員會提交以獨立候選人身份參加選舉的文件。上周六，普京召集的選民倡議小組舉行會議，逾750人與會者表決一致贊成他以自薦方式參加選舉。翌日，統一俄羅斯黨在莫斯科召開第21次代表大會，與會者一致同意支持普京參加選舉。普京本月8日在克里姆林宮一場活動上和與會者對話時表示，他曾經在不同時期有不同的想法，但是到了作出決定的時候，將競選總統。