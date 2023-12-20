安倍派事務所被搜 會計認瞞報收入

【本報綜合報道】日本執政自民黨爆出收受政治獻金回扣醜聞，東京地方檢察廳特別搜查部昨日突擊搜查最大派系清和政策研究會（俗稱「安倍派」）和志帥會（俗稱「二階派」）在東京都千代田區的事務所，以及相關人士寓所。「安倍派」事務總長、自民黨前國會對策委員長高木毅昨日強調，非常重視並願意誠實合作。

二階派同被搜查 特搜部以「安倍派」、「二階派」涉嫌違反《政治資金規正法》為由展開搜查，當地傳媒報道，「安倍派」在2018年至2020年舉行年度政治集資宴會，向議員退還超出集資目標金錢，但未記入政治資金收支報告，瞞報總額估計超過10億日圓（約5,500萬港元）。

「二階派」同期亦向議員退還集資金錢，部分收入未記入收支報告總額估計超過一億日圓（約550萬港元）。

報道指出，「安倍派」和「二階派」的會計負責人向特搜部承認瞞報政黨收入，其中「安倍派」會計負責人承認在知道必須記入收支報告下，長期將超出集資目標收入，以現金形式向議員提供回扣，未記入黨派收入。報道引述「安倍派」議員供稱，獲退還集資現金時，派系負責人告知該筆款項不是正常捐款，而是黨派「政策活動費」，沒有必要記入收支報告。

報道引述消息透露，特搜部今年一直接收自民黨各派系的會計資料，並以自願形式聽取會計負責人作供。

特搜部本月將開始聽取「安倍派」議員的秘書作供，包括關連團體的會計負責人，到本月中旬則開始聽取議員本人作供。預計特搜部將會透過突擊搜證繼續調查，以追究涉案人員的刑事責任。