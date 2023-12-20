教宗歡迎同性伴侶 允許神父給予祝福

距離普天同慶聖誕節不足一周，梵蒂岡前天發布一份文件，內容提及天主教教宗方濟各日前已允許神父在某些情況祝福同性伴侶，藉此表現「上帝歡迎所有人」一面，被視為極具里程碑意義。一名來自美國神父讚揚教宗舉動，未來終於可與其他神職人員祝福同性伴侶。

該份僅長8頁文件提到，方濟各已批准神父在教會常規儀式、禮拜儀式、其他與民事結合或婚禮有關以外活動祝福同性伴侶，仍須根據不同情況作出決定，不應拒絕在可容許情況下，向尋求上帝幫助人士送上一個簡單祝福。

仍須與異性婚禮區分 教義部同日發聲明提及，縱使方濟各作出上述變革，神父祝福同性伴侶行為不應與異性婚姻聖禮混淆，天主教仍視婚姻是由一男一女結合。當祝福同性伴侶時，神父不可遵從既定儀式程序，也不能使用在異性婚禮祝福時所穿服飾及所用手勢等。

上述聲明補充，由於尋求祝福人士展現其需要幫助等，來表明自己需要上帝拯救，故此祈求獲得祝福應被視為一種虔誠行為，無論是異性戀抑或同性戀，均不應該被要求擁有完美道德。

立場與過往教宗有別 當新措施出台後，來自美國神父馬丁（James Martin）形容，上述文件終於回應許多天主教同性伴侶訴求，邁出重要一步。另一名神職人員亦讚揚文件措詞，特別是尋求祝福人士不應受到道德批判。

自2013年3月出任教宗，方濟各多年來推出多項措施，藉此吸納性少眾信徒。他本年較早前受訪時稱，身為同性戀者並不是一種罪，其立場與過去教宗明顯有別。本報綜合報道