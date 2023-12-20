向東學習政策 安華稱包括中國

安華

【本報綜合報道】馬來西亞總理安華表示，該國長期把日本和南韓視為經濟發展的典範，現在也有意向中國取經，指出有需要對已經落實40年的任何政策，保持開放態度並進行調整。

馬來西亞傳媒昨日報道，安華近日訪問日本期間，談及到時任總理馬哈蒂爾1982年推出的向東學習政策，以學習日本和南韓的經濟現代化策略。他表示：「我不會說在這項政策中，東意味着日本和南韓而不包括中國。現在，當我們說向東時，它是包括中國在內的東方地區。」

依馬來西亞利益處理與華關係 安華提到，馬來西亞倡導強烈獨立的外交政策，並且將依據國家利益處理與中國的關係。他透露，日前配合亞太經濟合作組織（APEC）會議訪問美國的時候，被問及為何馬來西亞更加偏向中國，對此他回應說：「因為他們（中國）的投資增加。」

不過，安華強調馬來西亞將站穩立場，與中國就南海領土爭議進行談判，不允許北京採取任何單方面行動。此外，他形容日本也是非常重要的戰略夥伴，以及根據向東學習政策，應擴大馬日兩國關係，例如分享日本的職業道德和科技。