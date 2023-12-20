美軍完成逆向空中加油訓練

【本報綜合報道】美國軍方每天同時在全球多地執行任務，空中加油成為部隊日常運作不可或缺的一部分。美國空軍第60空中機動聯隊（60th Air Mobility Wing）周一公布，近日成功實施一次「逆向空中加油」訓練，驗證運輸機作為「巨型飄浮油站」，反過來為空中加油機輸送飛行燃料，目的是提升實戰時的空中加油效率。

旨在維持戰備狀態 這場「逆向空中加油」訓練上周二在加州北部及俄勒岡州空域實施，一架C5M運輸機在大約30分鐘內，向KC10空中加油機輸送23,500磅飛行燃料。根據美國空軍發布的照片，「逆向空中加油」與正常的空中加油方式基本沒有分別，KC10空中加油機利用尾部的輸油硬管與C5M運輸機對接，但前者變為「受油方」，後者則是「輸油方」。

第60空中機動聯隊表示，「逆向空中加油」屬於概念驗證，目的是在緊急情況下維持戰備狀態，防止損失在後勤方面極具重要性的空中加油機。空中加油機從運輸機補充飛行燃料後，可以延長飛行時間及距離，不但與更多軍機進行空中加油，亦毋須動用另一架空中加油機補充自身的飛行燃料，變相可以調動更多空中加油平台。

有美國空軍人員在社交網表示，「逆向空中加油」並非新概念，更不是非常切實可行的選項，主要原因是逆向輸送飛行燃料所用的泵，輸送速度極其緩慢，消耗「受油方」及「輸油方」大量飛行燃料，使之成為效率非常低及耗時的空中加油方式。