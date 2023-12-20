美指華軍機減攔截 盼正向交流

阿奎利諾表示，解放軍飛機在中美元首上月15日會晤後停止頻繁的「危險攔截」，認為如果能夠繼續保持下去，將是非常正面的成果。美方嘗試安排阿奎利諾與其中國對口官員會談已經3年，他表示仍然未獲得中方正面回應，希望很快得到答覆並展開對話。對於中國海警船在南海向菲律賓船隻發射水炮，他對此表示憂慮，美國軍艦今後將繼續執行航行自由行動，呼籲北京停止加劇與鄰國的海上衝突；又指出在俄烏戰爭持續之際，中俄兩國增加聯合軍事活動引起嚴重關切。