美指華軍機減攔截 盼正向交流
【本報綜合報道】美國印太司令部司令阿奎利諾近日訪問日本，周一在東京受訪時透露，中國解放軍飛機近來減少「危險攔截」，希望北京繼續維持正向交流，凸顯中美兩國軍事關係回暖，並呼籲北京致力和平解決海峽兩岸問題。
阿奎利諾表示，解放軍飛機在中美元首上月15日會晤後停止頻繁的「危險攔截」，認為如果能夠繼續保持下去，將是非常正面的成果。美方嘗試安排阿奎利諾與其中國對口官員會談已經3年，他表示仍然未獲得中方正面回應，希望很快得到答覆並展開對話。對於中國海警船在南海向菲律賓船隻發射水炮，他對此表示憂慮，美國軍艦今後將繼續執行航行自由行動，呼籲北京停止加劇與鄰國的海上衝突；又指出在俄烏戰爭持續之際，中俄兩國增加聯合軍事活動引起嚴重關切。
華斥美派艦機抵近偵察
對於阿奎利諾稱中方減少攔截美國軍機，中國外交部發言人汪文斌昨日強調，中方一貫堅決反對美方頻繁派遣艦機到中國周邊海空域抵近偵察，敦促美方糾正威脅、損害中國安全並推高地區衝突風險的危險做法。
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