沖繩基地 美擬恢復永久派駐戰機

【本報綜合報道】日本沖繩縣嘉手納空軍基地是美國在西太平洋地區的戰略據點，去年開始分批撤走長駐的F15C/D戰機，改由其他戰機輪換部署維持戰力。惟面對中國威脅日益加劇，報道指美國空軍計劃恢復往時做法，重新向當地永久派駐戰機。

目前靠其他部隊輪換部署 美國空軍此前在嘉手納空軍基地永久部署48架F15C/D戰機，它們目前分批撤回國內，造成的戰力空缺由其他戰機部隊臨時填補，F16C/D戰機、F22隱形戰機、F35隱形戰機先後輪換式部署上址。日本傳媒周一引述美國國會消息報道，美國空軍計劃在該基地永久部署36架F15EX戰機；太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）上周三受訪時證實恢復以往做法，聲言不預期將永久實施戰機輪換部署的措施。

F15EX戰機與F15C/D戰機的最大分別，在於前者新增4個導彈掛載點，其搭載的空對空導彈數量由上一代F15C/D戰機的最多8枚，增至如今12枚；面對中國戰機持續強化戰力及擴充機隊，每架戰機可以掛載更多空對空導彈對美方有利。美國空軍原本計劃採購至少144架F15EX戰機，但如今減至引進104架；由於首架作戰部隊使用的新戰機最快明年初才交付，戰機輪換部署嘉手納空軍基地的做法將持續一段時間。