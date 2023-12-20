火山爆發規模超往年 冰島恐航空癱瘓重現

冰島雷克雅內斯半島前天晚上火山爆發，大量熔岩湧出地面，是西南地區過去3年第4次迎來同類天災，截至翌日清晨仍未接獲任何人命傷亡報告。全國航空交通維持正常，國際飛行航線走廊保持開放，僅得部分航班出現延誤，導致旅客暫時未能如期離開，觸發重演2010年火山爆發導致歐洲航班大亂事件憂慮。

距離雷克雅內斯半島格林達維克（Grindavik）東北約4公里山脊裂縫於當地時間前晚10時17分左右開始噴出岩漿，大量熔岩從高處流向地勢較低位置。冰島氣象局確認，上述裂縫總長約3.5公里，每秒噴出至少100立方米熔岩，規模較當地過去數年同類天災嚴重數倍。

山脊裂縫3.5公里 秒噴100立方米熔岩 火山爆發後，當地警方呼籲民眾保持距離並封鎖涉事山區，科研人員趕赴現場評估火山活動強度及潛在影響，政府則建議居民及遊客遵守安全指南。一名目擊者稱，大量熔岩流出地面，除了照亮原本漆黑一片夜空，同時噴出大量煙霧。

根據最新預測，岩漿正向東北、西北及西南方向移動，或流向格林達維克。因應地震活動明顯增加，格林達維克上月已進入緊急狀態，約4,000名居民緊急疏散。雷克雅內斯半島以火山地貌及活躍地熱景觀聞名，爆發地點距離首都雷克雅未克約42公里。

火山灰或損飛機引擎 乘客憂延誤 外長貝內迪克特松昨天在社交平台重申，往來冰島航班沒有中斷。一名來自英國旅客受訪時稱已登上準備返回英國曼徹斯特客機，機師仍在等待負責人士查清風向及有否火山灰吹過等，之後方會起飛，導致同機很多人擔憂航班延誤時間變得愈來愈長。

2010年3月至6月，冰島西南接連發生火山爆發事件。由於火山灰可能損害飛機引擎，大量航班取消，癱瘓歐洲航空交通。多個歐洲國家亦被迫關閉領空，規模是二戰以來最大。本報綜合報道

大量熔岩從高處流向地勢較低位置。 岩漿令原本漆黑的夜空變為火紅色。 冰島火山爆發位置圖