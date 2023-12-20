指平壤導彈挑釁 尹錫悅：自討苦吃

【本報綜合報道】北韓官媒昨日證實，北韓前一天發射火星18型固體燃料洲際彈道導彈，領袖金正恩在場觀看並強調，今次發射訓練讓美國認識到當作出錯誤決定時，朝方將準備採取何種行動及作出何種選擇；有指這款核導彈實戰部署在即。南韓總統尹錫悅揚言，金正恩政權將意識到其挑釁行為，只會給自身帶來更大的痛苦。

年內第3次發射 金正恩到場 朝中社報道，導彈飛行約73分鐘，飛行距離1,002公里，最高飛行高度6,518公里，精準擊中朝鮮半島東部海域的目標。報道提到，今次發射訓練再次驗證洲際彈道導彈部隊的優秀戰鬥力、國家戰略武器的迅速反應能力，以及朝方最強戰略核心打擊手段的可信度。這是北韓今年第3次發射火星18型洲際彈道導彈，朝方7月發布相關消息時使用「試射」的表述，今次卻採用「發射訓練」，推測導彈快將實戰部署。

金正恩對發射訓練極為滿意，形容其成果是對北韓可怕攻擊力、絕對核戰遏制力現狀及可信度的實踐性展示；又稱美國帝國主義及其追隨勢力的惡劣對抗野心不會自動減弱，對敵人動搖朝鮮半島和平安全基礎的鹵莽軍事威脅，北韓絕不能夠坐視不理。報道指出，今次發射訓練針對美國與南韓上周五召開核諮商小組會議，定性其為「核戰爭策劃談判」，批評美韓聯合軍事演習展現對北韓報復性核打擊的企圖。