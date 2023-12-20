華籲恢復履行伊朗核協議

【本報綜合報道】中國常駐聯合國副代表耿爽周一表示，在當前以巴緊張局勢加劇、外溢效應凸顯背景下，伊朗核問題全面協議的重要性更加突出。他指出，當下圍繞履約談判的僵局不可持續，中方呼籲有關各方盡快就恢復全面協議的完整、有效執行達成共識。

促美解除制裁及長臂管轄 耿爽在安理會伊朗核問題公開會表示，全面協議是解決伊核問題的唯一正確途徑。各方應該珍惜來之不易的談判成果，在去年8月案文基礎上盡快啟動復談進程，推動協議早日重返正軌。他提到美國作為伊核危機的始作俑者，應該認清自身責任，展現政治誠意，履行協議承諾，盡早解除對伊朗及第三方的單邊制裁及長臂管轄措施。

對於近期以色列官員不負責任的核威脅言論，加重國際社會對以色列核問題的關切。耿爽表示，中方再次敦促個別國家摒棄核不擴散雙準做法，積極支援建立中東無核武器區，推動以色列盡快以無核武器國家身份加入《不擴散核武器條約》，並將其所有核設施置於國際原子能機構保障監督之下。