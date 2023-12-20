哈馬斯發片 3長者人質稱以軍遺棄

【本報綜合報道】以色列陷入錯殺舉白旗人質爭議之際，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一發放人質求救片段，3名年邁人質形容自己被以色列國防軍遺棄，直言不想成為以軍空襲的直接犧牲品，要求以軍無論付出任何代價，盡快讓他們獲得釋放。以軍指摘哈馬斯發放犯罪和恐怖主義片段。

拒成犧牲品 懇求獲釋

片段名為「不要讓我們在這裏變老」，坐在中間的人質以希伯來語表示，他和其他患有慢性病的年邁人質一同關押，條件非常艱苦，「我們是為以色列建立打下基礎的一代人，是我們創建以色列國防軍，不明白為何我們會被遺棄在這。你們必須讓我們離開，付出代價並不重要，我們不想成為以色列國防軍空襲的直接犧牲品。無條件讓我們獲釋放」。一眾事主在片尾同聲表示：「不要讓我們在這裏變老」。