以倡真主黨從邊境後退10公里

【本報綜合報道】以色列對巴勒斯坦加薩地帶採取軍事行動，同時在北部邊境地區持續與黎巴嫩武裝組織真主黨交火。美國傳媒周一引述美以兩國官員報道，以色列向拜登政府表明作為緩解緊張局勢的外交協議，真主黨需要從邊境後退近10公里。

美防長與以高層會面 美國國防部長奧斯汀與美國參謀長聯席會議主席布朗周一在以色列特拉維夫，與以色列總理內塔尼亞胡、以色列國防部長加蘭特、以色列國防軍總參謀長哈列維會面。美國傳媒指出，以黎邊境地區局勢是會面主要議題，內塔尼亞胡與加蘭特告訴奧斯汀，以色列不會接受有數以萬計公民，因邊境另一邊的安全形勢而流離失所數個月，並希望出現一個協議令真主黨部隊遠離邊境，至無法攻擊以色列城鎮的距離。

以色列同時希望有關協議，不容許真主黨重回過去兩個月被以方摧毀的邊境據點。奧斯汀向內塔尼亞胡與加蘭特表示，拜登政府理解以色列的擔憂，美方將推動達成和平解決方案，但要求以方不要升級緊張局勢，為外交努力給予時間及空間。雖然內塔尼亞胡與加蘭特同意給予外交解決的機會，但強調需要未來數周見到有進展。

籲行動避免平民死傷 奧斯汀此行也關注加薩地帶平民傷亡率高的問題，報道提到他要求以色列需要作出更多的改善，提議隨着戰事進入新階段，進一步使用地面部隊執行任務，減少空襲的次數。奧斯汀周一與加蘭特會見記者時重申，沒有就軍事行動的時間表或期限向以色列發號施令，但與以方討論如何令軍事行動，進入更多「精確打擊」的階段。