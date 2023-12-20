也門叛軍襲紅海商船 美航母曼德海峽戒備

無人機反艦導彈攻勢 多國聯合行動反制 也門叛軍青年運動周一繼續攻擊紅海商船，美國國防部長奧斯汀宣布啟動「繁榮守護者行動」（Operation Prosperity Guardian）多國安全倡議，保障區內的航行自由；美國一個航空母艦打擊群已經在曼德海峽南面海域戒備。

美國中央司令部周一通報，青年運動當天早上對紅海南部海域的商船發動兩次攻擊，分別從也門根據地派出一架自殺式無人機及發射一枚反艦彈道導彈；開曼群島商船Swan Atlantic號其後通報遭擊中，美國海軍神盾驅逐艦卡尼號是當時接近現場的美軍艦艇，它接報後到場評估損毀情況。同一時間，另一商船Clara號通報所在位置附近發生爆炸，但沒有要求支援或表示受損。兩宗事故均沒有造成人員受傷。

「繁榮守護者行動」保障航行 紅海、曼德海峽、亞丁灣組成的海域屬於戰略航道，每天有大量商船取道往返大西洋及印度洋。面對區內航行的安全風險急升，奧斯汀周一發表聲明公布「繁榮守護者行動」詳情，並確認英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾、西班牙加入。當中部分國家將實施聯合巡邏，其他國家在紅海南部海域和亞丁灣提供情報支持。美國國防部官員透露，有其他國家同意參與行動，但不願意公開。

美國傳媒周一報道，目前美國在曼德海峽附近海域部署的神盾驅逐艦，除了一直在區內戒備的卡尼號、梅森號、托馬斯‧哈德納號外，拉布恩號近日亦穿越埃及蘇彝士運河，由地中海駛入紅海支援。

除了美國海軍外，英國皇家海軍驅逐艦鑽石號與法國海軍護衞艦朗格多克號也在紅海巡航，兩艦此前亦曾經成功擊落青年運動無人機。

外界關注美國除了牽頭組建紅海護航聯盟外，會否對青年運動發起軍事打擊。美國海軍艾森豪威爾號航空母艦打擊群奉命離開波斯灣前往亞丁灣，衞星圖像顯示它周一在曼德海峽東南方188公里、距離吉布提142公里的海域；該打擊群由航空母艦艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號與斯特蒂姆號組成。

英石油公司停止紅海運輸 另一方面，英國石油公司周一宣布，跟隨其他公司暫停紅海航運。聲明指出，鑑於紅海航運安全形勢惡化，決定暫時停止該路線所有航運，並將根據該地區情況的發展，持續檢討這項預防性暫停措施。英國石油公司強調，員工的安全是優先事項。本報綜合報道

Swan Atlantic號（圖）成為青年運動最新攻擊目標。 12月18日拍攝衞星圖像 美國艾森豪威爾號航空母艦打擊群最新動向