佔路糾紛殺鄰居3人 母子被捕

【本報綜合報道】廣西柳州市柳城縣一名呂姓女子疑因新屋佔路糾紛和祖輩之間的矛盾，今年7月遭鄰居母子持刀殺害她的家翁和兒女3人。當地村幹部近日回應稱，事前未接獲新屋矛盾的投訴，涉案疑兇胡××和其母周××已被警方逮捕。

內媒周日報道，呂女憶述當日在家中聽到兒子慘叫聲，衝出門發現女兒倒臥在血泊中，兒子也被行兇男子揮刀追斬。呂女曾拿起菜刀反抗，但仍不敵對方的力氣，另有一名中年女子加入「戰場」，幫助男子毆打呂女。呂女受傷昏迷，清醒後報警求助，並告訴丈夫家中情況。她事後送院搶救，其女當場身亡，家翁和兒子在送院途中不治。

村幹部認祖輩曾有矛盾 柳城縣公安局發出的屍檢鑑定意見書顯示，3名死者的死因是頭部遭多次砍擊，導致多發創傷急性大出血合併重型顱腦損傷。呂女頭部和手腳都受重傷，出院後手臂偶有刺痛無法用力，並有記憶力下降等症狀。呂女表示，疑兇胡男和周婦指摘自家新屋佔路，加上祖輩之間的矛盾，雙方事前發生爭吵，對方曾用言語威脅過家翁。當地村幹部表示，兩家人祖輩確實有過矛盾，但村委曾調解，警方已介入調查。