捏造苦待家姑片 女子被拘兼封號

【本報綜合報道】山東省聊城市一名林姓女子近日為吸引流量、博取關注，拍攝「給住院婆婆（家姑）吃泡麵（即食麵）」的影片，更聲稱在生孩子後「坐月」期間，亦是被如此對待。聊城市公安局東昌府分局周日通報，上述影片是林女自行設計場景，編造虛假訊息，造成惡劣社會影響，遂對其治安拘留5日。

只給吃泡麵 稱重現自己坐月慘況 林女上周五利用「林姐肉夾饃」的帳號發布多段影片稱，家姑因生病住院，負責照顧的林女竟一連三日、每日三餐都給家姑吃即食麵。家姑對此不滿，直言已經食膩了，想換其他食物。惟林女表示，當初自己「坐月」時，對方也讓她吃了3箱即食麵，「當時不是說有營養嗎？」林女上周六拍片道歉，指住院者不是其家姑，而是母親，發布擺拍影片是為了吸引粉絲，呼籲網民不要轉發影片。

林女解釋，影片中的部分內容真實，又還原了自己坐月時的情況，當時曾因一塊雞蛋糕被一家人指摘圍攻。警方通報稱，40歲的林女讓其母親配合擺拍影片，並在網上進行傳播，造成不良影響，除上述行政處罰外，亦對其造謠的帳號採取永久關停措施。