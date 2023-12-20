柯文哲提6大政見 冀落實內閣制

柯文哲

【本報綜合報道】台灣民眾黨總統候選人柯文哲昨日召開治理政策記者會，提出6大政見，分別是創立聯合政府和落實內閣制、國會選制改革、優化文官體制、落實財政紀律、有感司法改革、強化政府數碼治理。柯文哲指出，政府目前制度問題，包括總統制有權無責、財政制度破洞百出、司法失能致犯罪氾濫等。

柯文哲表示，希望達成內閣制，雖然修憲很困難，但只要執政者有意願就應從「憲政慣例」做起，如立法院的閣揆任命同意權，並比照美國，任命部會首長前由立法院委員聽證。他同時提出立委選舉由「並立制」改為「聯立制」，不分區立委政黨票分配門檻從現有5%降至3%，以利小黨發展，支持18歲公民權、20歲被選舉權；並納入審議式民主、循證式原則的公民會議和參與式預算，以證據與資料為基礎，策劃與落實政策等。

另外，當地傳媒昨公布民意調查結果，顯示國民黨正副總統候選人侯友宜與趙少康的支持度攀升兩個百分點，以31%支持度和民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴打成平手，柯文哲與其副手吳欣盈維持21%支持度不變。

國民黨支持度追平綠營 其中「侯康配」在桃園、新竹、苗栗地區的支持度從29%增至42%，領先「賴蕭配」的幅度擴大，並在其他多區落後「賴蕭配」的幅度明顯縮小。