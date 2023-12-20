多地維持低溫 江蘇安徽續降雪

【本報綜合報道】中央氣象台昨日早上繼續發布低溫黃色預警，未來5天中東部大部分地區氣溫持續偏低，預計今日至明日安徽省南部、江蘇省中南部將有持續小雪或雨夾雪。長三角鐵路周一發布調度命令，啟動二級掃雪除冰應急響應。

長三角鐵路受影響 中央氣象台預測昨日至周五，新疆自治區、內蒙古自治區、華北、東北、黃淮、江淮、江漢、江南、四川省、重慶市、貴州省、廣西自治區、廣東省等地部分地區日最低氣溫，較歷史同期偏低5℃以上，其中西北地區東部、內蒙古自治區、華北、東北等地部分地區日最低氣溫偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將在貴州省南部至華南北部一帶。

長三角多地連日來普降小到中雪，受暴雪影響，鐵路上海站近期出現部分列車停運或延誤。隨着雨雪影響範圍進一步擴大，鐵路部門對滬蓉高鐵合肥南至墩義堂間、京港高鐵合肥北城至阜陽西線路所、合蚌高鐵合肥南至蚌埠南組織限速運行；蚌埠、合肥、杭州、南京等地鐵路單位明確掃雪區域包保人員、聯絡方式等，及時啟動站區掃雪保暢通預案。長三角鐵路營運秩序目前穩定，未出現旅客大規模滯留等情況。