新疆阿圖什市亦爆5.5級地震

多支救援隊隨時可增援

地震發生後，克孜勒蘇州消防救援支隊調派阿圖什市地震救援先遣隊9車30人，第一時間趕赴震央探查。該支隊集結一支輕型隊共15車、60人、兩犬，攜帶1,516件器材裝備在營區集結。新疆總隊集結烏魯木齊支隊、喀什支隊兩支重型隊，阿克蘇支隊、巴州支隊、伊犁支隊3支輕型隊，和田支隊、塔城支隊、博州支隊3支機動隊共160車、800人、17犬，攜帶逾3.6萬件器材裝備在營區待命，隨時做好增援準備。