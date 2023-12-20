新疆阿圖什市亦爆5.5級地震
【本報綜合報道】新疆自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市附近昨日早上9時46分，發生黎克特制5.5級左右地震，震央位於北緯40.00度，東經77.81度，震源深度10公里。新疆總隊立即啟動地震災害一級響應機制，暫未有災情傳出。
多支救援隊隨時可增援
地震發生後，克孜勒蘇州消防救援支隊調派阿圖什市地震救援先遣隊9車30人，第一時間趕赴震央探查。該支隊集結一支輕型隊共15車、60人、兩犬，攜帶1,516件器材裝備在營區集結。新疆總隊集結烏魯木齊支隊、喀什支隊兩支重型隊，阿克蘇支隊、巴州支隊、伊犁支隊3支輕型隊，和田支隊、塔城支隊、博州支隊3支機動隊共160車、800人、17犬，攜帶逾3.6萬件器材裝備在營區待命，隨時做好增援準備。
阿圖什市是克孜勒蘇州的首府，位於新疆自治區西南部，天山南麓，塔里木盆地西緣，東連柯坪縣，東北與阿合奇縣相接，東南接巴楚縣，南與伽師縣和疏附縣相連，西鄰烏恰縣，西北與吉爾吉斯斯坦為界，邊境線長129公里。阿圖什市海拔高度為1,200米至4,562米，截至2019年戶籍人口為逾28.5萬人。
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