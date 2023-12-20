蔡英文致哀 搜救隊160人待命

【本報綜合報道】中國大陸甘肅省發生強烈地震，死傷數以百計，台灣總統蔡英文昨日在社交網以簡體字發文向死者與家屬表達哀悼，強調願意提供必要的協助。台灣內政部消防署根據標準作業程序通知本月輪值的台北市和屏東縣，完成160名搜救隊成員、有瓦礫搜索資格4隻搜救犬及約13噸搜救裝備整備待命，隨時可出發。

已聯繫大陸了解需求 蔡英文以中英文發文表達關心，向不幸罹難者與家屬致以哀悼和慰問，並強調台灣願意提供協助。她期盼各項搶救與災後復原工作順利進行，當地可以早日恢復正常生活。台灣行政院發言人林子倫同日透過媒體群組表示，行政院長陳建仁亦向罹難者及家屬表達哀悼和慰問，也希望傷者早日康復；如果有需要台灣協助的地方，相關單位願適時提供。

此外，蔡英文與陳建仁指示內政部長林右昌要求所屬單位，在最短時間完成緊急救災準備，並透過相關渠道向陸方表達人道關懷及了解救援需求。林右昌指出，已洽大陸委員會法政處聯繫大陸協調了解救援需求，若果陸方提出支援請求，內政部消防署將會立即聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，乘專機馳援，發揮人道精神盡力搶救災民。