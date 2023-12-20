大橋震裂道路塌方 災民缺衣物禦寒

李勇表示，積石山縣大概有26萬至27萬人，在西北地區算人口較稠密，各部門仍然統計需要的物資，但臨夏州內資源不太夠，主要依靠省政府，物資正在運送途中。積石山縣氣溫近來較低，夜晚平均氣溫只有零下15℃左右，民眾禦寒衣物比較缺乏，國家應急部和省應急廳正在調撥棉布帳篷，他們亦籌措一些爐子，但現在重點是食物和衣物。國家衞生健康委指導成立聯合專家組，會同當地醫務人員進行會診，逐一排查隱匿性傷害，一人一策制訂診療方案。