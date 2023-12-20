專家指寒冷添困難 縮短黃金救援時間

有人跑16層樓逃生 零下12℃赤膊靠火保溫 負責地震社會應急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多昨日指出，今次地震救援的最大難度是低溫天氣，地震普遍的黃金救援時間是72小時，但今次這個時間將縮短。死裏逃生的民眾稱，當時從16樓住所一口氣跑落樓，室外氣溫約零下12℃，街上不少人披着被子甚至赤膊；有人在屋外生火取暖。

汪多表示，目前蘭州市到災區路況仍好，但到達臨夏段後高速公路有積雪和暗冰，救援車輛需要注意行車速度。惟西北冬季溫差大，當地最低溫是攝氏零下十幾度，被困者將面臨更大風險；加上地震深夜發生，很多人來不及躲避，一夜過去情況很難預料。積石山縣多土木磚混和木質結構房屋，抗震性能較差，導致損失更嚴重。

解放軍西部戰區迅速啟動應急響應機制，建立搶險救災指揮體系，向震區派出前進指揮所，統一指揮部隊救災行動；第76集團軍某防空旅、甘肅省軍區、武警甘肅總隊等應急救援力量進入震區搜救、清理道路。戰區陸軍、戰區空軍、西寧聯勤保障中心、武警甘肅總隊、武警青海總隊等單位也做好後續支援準備，依令投入救災。

村民有餘悸 寧於車中住一晚 家住積石山縣縣城的秦先生向內地傳媒表示，地震發生時感覺像海浪翻湧，把自己拋起來，他第一時間叫醒家人逃生，幸好眾人都沒有受傷；他們在地震發生兩小時後仍然驚魂未定，他帶着家人開車找空曠的平地避險。家住震央柳溝鄉柳溝村的村民趙先生，其房屋裂出一條縫。他稱目前還沒安置地點，現在留在車上比較安全。

地震發生時，另一柳溝村村民孫亮（化名）與同事正在店內工作。他表示當時站都站不穩，「房子感覺快塌了」，同事也跌倒；之後各人跑出店外，開車找空曠處躲避。這是孫亮第一次經歷地震，感覺害怕，又稱感覺到3次比較強烈的餘震，「感覺電線杆子都在晃」。由於擔心再發生地震，他不敢找賓館，打算在車裏住一晚。

白先生居住於積石山縣關家川鄉李家山村，距離震央約20公里。地震發生時他在街上辦事，突聽到一聲巨響，之後感覺到地面在搖晃；趕回家後得知家人未受傷，但房屋出現裂縫，有瓷磚掉落。由於餘震不斷，村幹部通知各家當晚在屋外生火取暖。白先生稱，村裏電力和通訊正常，但村裏通往縣城的道路受損，汽車難以通行。

西安校不開門 學生自行砸毀 與此同時，這場甘肅省地震遠至在陝西省西安市有強烈震感，地震發生時，有住在宿舍的大學生紛紛落樓避險。有網民發布影片表示，西安文理學院某宿舍樓宿管遲遲不給學生開門，造成眾多學生被困，有人於是砸毀宿舍大門逃生，用木椅砸碎大門，現場遺下大量玻璃碎片。學校保衞處工作人員回應稱，已經向上級匯報情況。本報綜合報道