中國地震預警網 為臨夏州爭取12秒

【本報綜合報道】甘肅省臨夏州積石山縣周一深夜發生地震，成都高新減災研究所與中國地震局聯合建設的中國地震預警網成功預警，給臨夏州提前12秒預警、青海省黃南州提前22秒預警，同時分別給甘肅省甘南州和蘭州市提前25秒和29秒預警。

向國產手機 電視 發預警

內地傳媒報道，這是中國地震預警網自2011年連續成功預警的第80次破壞性地震，初步統計表明，受地震影響區域內開啟預警功能的國產手機、電視等都提前發出預警。其中地震預警系統為距震央56公里的臨夏州預估烈度為6度；距震央110公里的蘭州市預估烈度為4.8度。地震後，成都高新減災研究所為地震部門和應急部門提供烈度速報圖等應急數據，根據中國地震預警網測定，最大烈度約7度，6度及以上區域面積約3,504平方公里，涉及人口約17萬人。