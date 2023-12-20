專家：今次地震屬逆衝型破裂

中國地震台網中心組織專家研究分析積石山縣附近地震活動，發生地震的甘東南活動構造區位於中國南北地震帶北部，是青藏高原東北緣的一個重要組成區域。受歐亞板塊與印度板塊長期擠壓作用，該區構造活動強烈，發育着多條深大斷裂。今次地震震央附近200公里範圍內，1900年以來合共發生3次黎克特制6級以上地震，均為孤立型或主震－餘震型地震。