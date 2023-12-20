專家：今次地震屬逆衝型破裂
【本報綜合報道】內地傳媒昨日引述專家指出，這次甘肅省臨夏州積石山縣地震位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。初步震源機制解結果顯示，此次地震為逆衝型破裂。
中國地震台網中心組織專家研究分析積石山縣附近地震活動，發生地震的甘東南活動構造區位於中國南北地震帶北部，是青藏高原東北緣的一個重要組成區域。受歐亞板塊與印度板塊長期擠壓作用，該區構造活動強烈，發育着多條深大斷裂。今次地震震央附近200公里範圍內，1900年以來合共發生3次黎克特制6級以上地震，均為孤立型或主震－餘震型地震。
根據歷史地震、地震序列衰減特徵、地震前兆資料綜合會商結果初步判斷，此次地震為主震－餘震型地震，餘震衰減基本正常，地震部門進一步密切跟蹤研判。
抗震差 人口密集 釀大傷亡
國家自然災害防治研究院創院院長、中國地質大學教授徐錫偉認為，甘東南地區屬於南北地震帶組成部分，從震源機制解看為逆斷層型地震，推測發震斷層為北北西向拉脊山北緣斷裂。他指出，地震造成重大傷亡的原因來自多方面，例如房屋抗震性能差、震區人口相對密集、時值深夜人處於休息狀態來不及躲避等。
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