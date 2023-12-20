中央向受災兩省 預撥2.2億資金支援
【本報綜合報道】財政部和應急管理部昨日緊急向甘肅、青海兩省，預撥中央自然災害救災資金兩億元（人民幣‧下同，約2.2億港元），其中甘肅1.5億元（約1.65億港元）、青海5,000萬元（約5,500萬港元），支持地方開展抗震救災工作，保障群眾生命財產安全，最大限度減少災害損失和影響。
省府向災區調運物資
甘肅省抗震救災指揮部辦公室協調省糧食和物資儲備局，緊急向災區調運第一批應急物資，包括2,600頂棉帳篷、10,400張摺床、10,400張棉被、10,400套棉褥、1,000套火爐。省財政廳亦緊急下撥抗震救災資金2,000萬元（約2,200萬港元），幫助災區妥善安置受災群眾。
省緊急管理廳公告，當地需要建築物倒塌搜救等救援力量300餘人，希望有相關救援能力的社會緊急力量透過救援協調系統提出參與救援申請。震央及周邊地區鄉鎮和村迅速開展前期處置和自救互救，力爭把災害損失降到最低，震區隱患排查、群眾避險安置、受損設施修復工作亦已全面展開。
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