深夜6.2級地震 甘肅 青海127人喪生

多區震感強 「聽到樓晃得響」 甘肅省臨夏州積石山縣周一晚上11時59分發生黎克特制6.2級地震，震源深度10公里，鄰近省內外多個地區震感強烈。截至周二晚上，地震至今造成甘肅省113人死亡及536人傷、青海省14人死亡及198人受傷；災區部分水、電力、交通、通訊等基礎設施受損。甘肅省當局警告，當地未來數天或出現5級餘震。

震央位於積石山縣柳溝鄉，距離積石山縣8公里、臨夏市39公里、蘭州市102公里。內地傳媒報道，震感持續接近20秒，積石山縣縣城周邊部分平房倒塌，亦有房屋天花板垮塌、牆皮脫落，大河家鎮有3條村部分房屋倒塌，有人被困受傷，柳溝鄉發生火災。大批民眾在寒冷的天氣在街上避難，有人更趕不及穿上衣服，全身赤裸或用棉被蔽體，狼狽不堪。救援人員趕到大河家鎮救援時，眼見現場房屋傾斜，便立刻用木頭臨時加固；惟救援期間突然發生餘震，救援人員緊急撤離，幸而最終成功救出被困者。

逾700傷 2小時餘震140次 家住積石山縣縣城的魯先生表示，住在農村的哥哥被掉下來屋頂瓦片砸傷頭部，房子的土坯牆倒下，家具散落一地。他自己家在六樓，震感強烈，全家被搖醒，暖氣設備散熱片掉在地上；他們一家跑下樓，開車前往濱河路空曠地帶，沿途也看到很多居民跑出大樓。在甘肅省蘭州市，民眾感受到強烈晃動，紛紛於網上留言「吊燈晃得厲害」、「腳震麻了」、「22樓，樓晃得厲害」、「害怕，第一次聽到樓晃得響」。

截至昨日凌晨2時記錄到餘震140次，最大震級4.1級，其中3級至3.9級6次，4級至4.9級兩次。甘肅消防總隊調派580名消防員、88輛消防車、12隻搜救犬，攜帶生命探測器等地震救援裝備器材一萬多件趕赴震央。

國務院抗震救災指揮部、應急管理部將國家地震應急響應提升至二級，國家防災減災救災委員會、應急管理部將國家救災應急響應提升至二級。國家綜合性消防救援隊伍出動1,440名人員趕赴災區。

中央作出重要指示，要求全力搜救，及時救治傷者，最大限度減少傷亡人數。災區位處高海拔區域、天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範次生災害；盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置災民。國務院派出工作組趕赴災區指導救援處置，而甘肅省省委書記胡昌升、省長任振鶴已經抵達積石山縣開展指揮應急處置和救援工作，現場成立抗震救災指揮部。

民和縣現山泥傾瀉掩屋 在鄰近的青海省海東市民和縣，當地震感強烈，中川鄉草灘村因地震引發山泥傾瀉。參與救援的村民表示，「在現場救人的大約有近千人」；約6間至7間房屋被山泥掩埋，事後無法看到屋頂，有人走避不及而被困，目前村中主要缺少帳篷等物品。

甘肅省相關負責人指出，甘肅省地震局與中國地震台網中心、預測所、青海省地震局等單位研判震後趨勢，根據區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等特徵，認為原震區近數天仍然存在發生5級餘震的可能性。當局將嚴格按照省委省政府和中國地震局的要求，做好餘震序列的監視跟蹤工作，加強各類觀測資料的跟蹤分析。本報綜合報道

積石山縣大河家鎮災民在街上生火取暖。 甘肅省地震位置 大河家鎮街邊有汽車被瓦礫壓毀。 內地近年部分嚴重地震 積石山縣大河家鎮有建築物因地震受損。