15米恐龍模型嚇壞鄰居

中國北京一名佟姓男子近日發現鄰居家中院子放置一隻15米高巨型恐龍模型（圖），不禁被嚇了一跳。他指住在對面的鄰居特意豪花10萬元人民幣（約11萬港元），購買一個大型恐龍模型擺放在院子裏，它張開大嘴巴，正對着佟男的家。經其反映後，鄰居表示理解，但因小孩子喜歡而不打算搬走模型，現在已用白布遮蓋模型。