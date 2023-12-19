赴意平買古宅圓夢 美婦決定當地退休

【本報綜合報道】美國喬治亞州亞特蘭大一名婦人因無望在該國買屋，前年年尾以6.2萬美元（約48.4萬港元）在意大利西西里巴勒莫買下一個面積約372平方米房子。除成功實現買屋理想外，意大利重視生活的文化與較低生活成本，更讓她決意退休後定居當地。

裝修連房價僅70萬元 因疫情後抵押貸款利率回升，41歲的辛克萊（Stephanie Synclair）屬意的房屋一躍飆升至80萬美元（約624萬港元），遠高於其45萬美元（約351萬港元）預算。她原對買屋不再抱有希望，卻偶然在網絡群組認識一名房地產中介，並成功在意大利買屋，儘管房屋已有500年歷史，但她把房子改裝成4房、3廁，並把車庫變成客廳和酒吧，連同房價僅花不到9萬美元（約70萬港元），不到原本預算的五分之一。

辛克萊目前每3個月左右來回美國與意大利一次，居住意大利的體驗令她感到沉醉，決意退休後逗留當地生活。她認為在意大利退休所需的儲蓄相對要低，加上她喜歡當地文化，倡導體驗生活，而非把生活奉獻予工作。