斗室建村莊模型 滿載聖誕風情

聖誕節各種飾物總令人眼花繚亂，加拿大艾伯塔省埃德蒙頓一名菲律賓裔男子每逢聖誕節亦會遵從節日習俗，在家中裝飾聖誕樹。他最近更啟動一項大工程，與家人花近半年時間，在只有兩個房間的小公寓中，建造一座充滿聖誕風情的小村莊模型，一家大小趁此共享天倫之樂，成品如同仙境般夢幻。

埃斯格柆（Alberto Esguerra）幼年在菲律賓生活時，每當聖誕節來臨都會在家中擺設聖誕樹，並收集廢棄紙盒等物料，製作聖誕小屋和人物模型，擺放在聖誕樹下，增添節日氣氛，而30多年前移民加拿大後亦延續過往傳統，添置各種飾物歡度聖誕節。他早前與家人花逾5個月，製作超過100個聖誕建築物模型以及逾600個人形公仔，創造出一個「小村莊」。

一家人花五個月完成 小村莊模型中包括許多富有聖誕節元素的模型，如多幢被高低起伏雪白山巒圍繞的小屋，溫馨感十足；山崖上有瀑布傾瀉而下，多架小火車穿梭村莊角落；聖誕樹在村莊內也隨處可見，部分樹上閃爍着七彩光芒，其餘則披上層銀白「雪衣」；聖誕老人則坐在馴鹿上轉動。埃斯格柆更製作了多個湖泊模型，並設置出人們在湖上划船，或在湖泊小橋求婚的場景；模型內還有一個遊樂場，溜冰場、摩天輪、旋轉木馬等多個遊樂設施「人山人海」，整個村莊在漫天星星及五光十色的燈飾輝映下，別具聖誕氣氛。

埃斯格柆表示，製作這個冬日仙境令一家人感到十分開心，其女兒哈娜（Hana Esguerra）直言，比幼年更愛過聖誕節。他們計劃，聖誕小村莊模型未來會多放置一至兩年，此後再作處置。本報綜合報道