英電網移除華組件 中方反對

【本報綜合報道】英媒周日報道，英國國家電網基於安全考慮，開始移除中國組件，並終止同提供組件的中國國企英國子公司合作。中國駐倫敦大使館回應指，不知道有關公司的決定，但表示中方的原則及一貫立場是反對以安全為藉口，推動脫鈎及切斷供應鏈，指中英務實合作是互利共贏，兩國應共同努力創造有利環境。

涉事組件 助減停電風險 消息人士指出，英國國家電網在今年4月，在聽取英國國家網絡安全中心意見後，決定移除由中國國電南瑞科技供應的組件。另一名消息人士透露，有關組件負責電網的控制和平衡，以減少停電的風險。目前未知相關組件是否已經完成拆除，並引述南瑞英國分公司員工說，已不被獲准進入英國國家電網，亦未清楚終止合約的原因。

英國國家電網以機密合約事項為由，拒絕對報道置評，只稱非常重視基礎設施的安全，會採取有效措施，確保可靠及安全傳輸電力。中國駐倫敦大使館回應指，不知道有關公司的決定，但表示中方的原則及一貫立場是反對以安全為藉口，推動脫鈎及切斷供應鏈，指中英務實合作是互利共贏，兩國應共同努力創造有利環境。