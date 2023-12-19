兩岸國際

仁川酒店惹祝融18人送院

南韓仁川市南洞區一間酒店當地時間周日晚上9時左右發生火災。18人送院，全部沒有生命危險。據悉，該酒店地底有3層、地上有18層。當日晚上9時18分左右，消防部門發布應對命令，調集周邊消防站的約140名消防員前往現場撲救。送院者主要因吸入濃煙或腰部、腳踝疼痛而需接受治療。（綜合報道）
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